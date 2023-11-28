Artık herkes Brütüs’ü görecek

Roma’da MÖ 3. yüzyıldan kalma ve antik Roma lideri Jül Sezar’ın suikasta uğradığı yer olarak bilinen “Kutsal Alan” bugünden itibaren turistik ziyarete açıldı. Alan, 4 antik tapınağın yanı sıra, son yıllarda kedi barınağı olarak da ünlenmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Artık herkes Brütüs’ü görecek

Roma’nın merkezindeki Largo Argentina Meydanı"nda bulunan alan, 4 antik tapınağı barındırması nedeniyle "Kutsal Alan" olarak anılıyor. Antik Roma lideri Jül Sezar’ın suikasta uğradığı yerin kalıntıları da kısmen bu alanda bulunuyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 1926-1929 yılları arasında inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen alan, arkeolojik çalışmalar sonrası dışarıdan görülebiliyordu. Ancak bölgeye girişler kısıtlıydı ve son yıllarda alan kedi barınağı olarak ünlenmişti. Arkeolojik alanda, bir barınağın bakımlarını üstlendiği çoğu yaralı ya da hasta onlarca kedi yaşıyordu.

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Roma Belediyesi, İtalyan lüks moda evi Bulgari’nin finansmanıyla alanı bugünden itibaren turistik ziyarete açtı. Kutsal Alan’a giriş için bilet ücreti 5 euro (Yaklaşık 139 Türk lirası)

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, ‘’Largo Argentina Kutsal Alanı’nı Romalılara ve turistlere tekrar sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yükseltilmiş yürüyüş yolları sayesinde, ziyaretçiler tam anlamıyla tarihe dalabilecekler ve tarihi izlerin katmanlarını görebilecekler’’ dedi.

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JÜL SEZAR KİMDİR?

Jül Sezar, MÖ 102 yılında Roma’da doğan ünlü bir asker, devlet adamı ve yazardır. Marius partisine katılarak politikaya atılmış, Pompeius ve Crassus ile Birinci Triumvirlik’i kurarak Roma’nın en güçlü isimlerinden biri olmuştur. Sekiz yıl süren Galya seferleriyle Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmiş, zengin ve tecrübeli bir orduya sahip olmuştur. Pompeius ile arası bozulunca iç savaş çıkmış, Rubico ırmağını geçerek Roma’ya girmiş ve Pompeius’u yenmiştir. MÖ 44 yılında kendisini diktatör ilan etmiş, ancak aynı yıl senatodaki rakipleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.

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Jül Sezar, Roma Cumhuriyeti’nin son döneminde yaşamış ünlü bir asker, devlet adamı ve yazardır. MÖ 102 yılında Roma’da doğmuş, Marius partisine katılarak politikaya atılmıştır. Pompeius ve Crassus ile Birinci Triumvirlik’i kurarak Roma’nın en güçlü isimlerinden biri olmuştur. Sekiz yıl süren Galya seferleriyle Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmiş, zengin ve tecrübeli bir orduya sahip olmuştur. Pompeius ile arası bozulunca iç savaş çıkmış, Rubico ırmağını geçerek Roma’ya girmiş ve Pompeius’u yenmiştir. MÖ 44 yılında kendisini diktatör ilan etmiş, ancak aynı yıl senatodaki rakipleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Roma İmparatorluğu 500 yıl süresince Sezar’ın fetihleri sayesinde gücünü korumuş, imparatorlara “sezar” denilmiştir.

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