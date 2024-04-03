İnşaat malzemesi üreticileri gaza bastı

İnşaat malzemesi üretimi yapan firmalardan ocak ayı hamlesi...Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sektörünün hızlanacağını öngören firmalar ocak ayında üretim için gaza bastı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği mart ayı sonuçlarını duyurdu. Buna göre inşaat malzemesi sanayisinde ocakta üretim artışı yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. İnşaat malmesi sanayisinde 10 sektör üretim artışına imza attı. Buna karşı 12 alt sektörde de üretim düştü.

Geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022'ye göre yüzde 5,7 artış kaydetmişti. Buna en çok etken, inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra yüzde 7,8 büyümesi oldu. Bunun yanında yerel seçimler öncesi tüm belediyelerin oy toplamak için kentsel dönüşüm faaliyetlerini artırması da etken oldu. Kamu inşaat faaliyetlerinin sektöre 1 puan katkı sağlaması bekleniyor