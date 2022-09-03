﻿İnşaat ve borsada vurgun!

Her zaman yazdım bu köşede: AKP için iki önemli gösterge var.

Birincisi inşaat ikincisi ise borsa.

Konut verileri iyiyse yani satışlar yüksekse ekonomi çok iyi.

Hele bir de borsa yükseliyorsa Türkiye uçuyor demek!

AKP'nin sağlıklı ekonomi anlayışı bu!

27 Nisan 2007'de gece yarısı e-muhtıradan sonra borsa yüzde 12 düştü diye dönemin başbakanı borsadaki düşüşü ön plana çıkartarak tepki göstermişti.

Türkiye 20 yıllık AKP iktidarında öyle dişe dokunur tek bir sanayi tesisi açmadı. İnşaatın dışında öyle mega bir proje yaratmadı. Mega olarak gösterilen projeler ise hepsi inşaat kaynaklı.

Yani üretim yapan Türkiye bitti, inşaata para gömen bir ülke yaratıldı.

Senin ülkende fabrikalar özelleştirme adı altında satılıyor, parçaları Bulgaristan'a satılıyor devasa arsalarında ise lüks konutlar yapılıyor.

Bunların hepsi Türkiye'de oldu.

İnşaat Türkiye'de bir avuç kesimi gerçekten zengin etti.

Kupon araziler üzerine kurulu lüks siteler yapay bir fiyat oluşumu ile milyonlarca liraya satıldı.

İşte inşaatın artık gitmediğini gören o kesim son 2-3 yıldır borsaya yöneldi.

Borsada akıl almaz operasyonlar yaptılar.

Bu operasyonların büyük bir bölümü yeni halka arzlarda yapıldı.

Bunlar halka açılıyor, en az yüzde 90-100 prim yapıyor ve sonra taban taban giderek bir hafta gibi kısa sürede yüzde 60-70 düşüyor.

Aslında bu oyun pandemi ile başladı.

İnsanlar resmen borsaya yöneltildi.

Faizlerin de düşük olması nedeniyle vatandaşın kredi çekip borsaya girmesi sağlandı. Hatta borsada bu tatlı kârı görüp, evini arabasını bile satan oldu.

Tabii ki bu insanlar kaybetti!

Sonra gördük ki, borsada neler dönmüş neler...

Bütün bunlar neden oldu?

Liyakatsiz bürokrasiden.

Özellikle SPK bacağı burada çok önemli. Bu kurum yıllarca Türkiye'nin en ciddi kurumuydu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun çocuklar SPK'ya girmek için sınava girer ter dökerlerdi.

Ya şimdi?

Mafya liderinin iddiaları altında yıpranan bir kurum.

Dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu bir konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi:

Olası bir iktidar değişikliği sonrası enflasyon bir yılda düşer, yabancı sermaye girişi hızlanır. Ancak kurumların yeniden eski haline dönmesi ve çalışır hale gelmesi için en az 10 yıl gerekiyor!

Hocanın bu sözünün üzerine daha fazla yoruma gerek yok!

Anlayan anlıyor.