İnşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İnşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen 32 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İbrahim Yabancı, inşaat şantiyesinde çalıştığı sırada ikinci kattan aşağı düştü. Olaya tanıklık edenlerin ihbarı üzerinei olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İbrahim Yabancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

aw178825-01.jpg

İlgili Haberler
Baharın müjdecisi kardelenler açtı
Baharın müjdecisi kardelenler açtı
Son Haberler
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar Keşfet
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı Yaşam
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı Dünya
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü Yerel Haberler
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi