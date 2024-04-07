İnşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İbrahim Yabancı, inşaat şantiyesinde çalıştığı sırada ikinci kattan aşağı düştü. Olaya tanıklık edenlerin ihbarı üzerinei olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İbrahim Yabancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.