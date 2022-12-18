İnsan kaçakçıları Avrupa’da cirit atıyor! Polisin gözü önünde her gece yüzlerce kaçak göçmeni botlara bindiriyorlar

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

İngiltere ile Fransa sınırındaki insan kaçakçılığının geldiği boyut bir kez daha gözler önüne serildi. Sınırdan yer alan bir kanaldan botlarla kaçak göçmenleri taşıyan insan kaçakçılığına Fransız polisinin göz yumduğu ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığının bu yöntemle büyük servet kazandığı öğrenildi.

Fransa sınırındaki kamplarda faaliyet gösteren insan kaçakçılığı, müşteri çekebilmek için sosyal paylaşım sitesi TikTok’ta videolar yayınlıyor. Fransız polisi, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 600 insan kaçakçısını tutuklamaması dikkat çekiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir insan kaçakçısı, Fransa ile İngiltere arasındaki trafiği gözler önüne serdi. Kimliğini gizlemek için adının Tofan olarak servis edildiği insan kaçakçısı, kaçak göçmenleri İngiltere’ye taşıyan çetelerin Fransız polisi için ‘dünyanın en iyisi’ dediğini aktardı.

İnsan kaçakçısı, her gece 200 kaçak göçmeni Dunkirk yakınlarındaki Grande-Synthe kampından otobüslerle Plage de Leffrinckoucke sahiline götürdüklerini ve buradan botlara bindirerek İngiltere’ye götürdüklerini anlattı. Kaçak göçmenlerin, insan kaçakçılarına 5 bin sterlin ile 10 bin sterlin arasında ödeme yaptığını belirten Tofan, her gece yaklaşık 8 şişme botun yola çıktığını belirtti.

FRANSIZ POLİSİ “İYİ ŞANLAR DEDİ

Tofan, Fransız polisinin orman içindeki yolculukları sırasında kendilerini uzaktan izlediklerini ve yanlarında yaklaşık 100 kişilik silahlı adamlar olduğunu söyledi.

Fransız polisinin kaçak geçişlere nasıl göz yumduğunu anlatan insan kaçakçısı “Polisler sadece Fransızca duyduklarında ya da bir gazetecinin video çektiğini anladıklarında bir şeyler yapıyor. Aksi durumda çetelere ‘iyi şanslar’ diyor” şeklinde konuştu.

Polislerin sadece insan kaçakçılığına izin verdiğinin altını çizen Tofan, göstermelik olarak bazı botları deldiğini söyledi.

“SADECE PARAYI DÜŞÜNÜYORLAR”

İnsan kaçakçılığının geldiği korkunç durumu anlatan Tofan, bazı çetelerin sadece parayı düşündüğünü ve taşıdıkları kişilerin güvenliğini hiçbir şekilde göz ardı etmediklerinin altını çizdi. Tofan, polisin söz konusu küçük çetelere karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İnsan kaçakçısı ayrıca bazılarının parası olmayan kadınlardan faydalanmak için cinsel ilişki karşılığında İngiltere’ye yolladıklarını sözlerine ekledi.

Fransa ile İngiltere arasındaki kaçak göçmen geçişleri bir süredir Avrupa’nın gündeminde bulunuyor. Bölgeden en fazla Arnavutların geçişi dikkat çekerken Londra yönetiminin tedbirlerine rağmen geçişlerin artarak devam etmesi ülke içinde hükümete tepkileri artırdı.