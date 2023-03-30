30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde "ölümsüz" olacak

Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde "ölümsüz" olacak

1990 ve 199 yıllarında dedikleri gerçekleşen Google'ın eski mühendislerinden fütürist Ray Kurzweil, insanların sekiz yıl içinde "ölümsüzlük"e ulaşacağını tahmin etti. Kurzweil, minit robotların, vücut yaşlandıkça bozulan hasarlı hücre ve dokuları onaracağını belirtti.

Galeri Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:00
Takip Et
1/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Gelecek ile ilgili yaptığı isabetli tahminlerle gündeme gelen ABD’li mühendis Ray Kurzweil 2012 yılında Google tarafından 'makine öğrenimi ve dil işlemeyi içeren yeni projeler üzerinde çalışmak' üzere işe alındı, ancak teknolojik gelişmelerle ilgili tahminlerini çok daha önceden yapıyordu.

2/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurzweil, 1990 yılında dünyanın en iyi satranç oyuncusunun 2000 yılına kadar bir bilgisayara yenileceğini öngörmüş ve 1997 yılında Deep Blue'nun Gary Kasparov'u yenmesiyle bu gerçekleşmişti.  

3/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurzweil 1999 yılında ise 2023 yılına kadar bin  dolarlık bir dizüstü bilgisayarın bir insan beyninin hesaplama gücüne ve depolama kapasitesine sahip olacağını söyledi ve bu öngörüsü de çoktan gerçekleşti.

4/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Şimdi ise Google’ın eski mühendisi, teknolojinin o kadar güçlü hale geleceğine inanıyor ki, “tekilllik” adı verilen bu durumun insanların sonsuza kadar yaşamasına yardımcı olacağını öne sürdü.

5/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

“Tekillik”, yapay zekanın insan zekasını aştığı teorik bir noktayı anlatan kavram olarak ifade ediliyor.

6/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kendisini fütürist olarak tanımlayan yazar Kurzweil, teknolojik tekilliğin 2045 yılına kadar gerçekleşeceğini ve yapay zekanın 2029 yılında geçerli bir Turing testini geçeceğini öngördüğünü söyledi. 

7/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Turing testi, bir makinenin bir insanınkine eşdeğer ya da ondan ayırt edilemeyecek kadar zeki davranışlar sergileyebilme yeteneğini ölçen teste deniliyor.

8/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurweil, makineleri insanları zaten daha zeki hale getirdiğini ve onları insan beynine bağlamanın insanların daha akıllıca düşünmesine yardımcı olacağını belirtti.

9/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Ray Kurzweil “Bazılarının korkularının aksine, beynimize bilgisayar yerleştirmenin bizi geliştirecek. Daha fazla neokortekse sahip olacağız, daha komik olacağız, müzikte daha iyi olacağız... 

10/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Daha çekici olacağız. İnsanlarda değer verdiğimiz her şeyi gerçekten daha büyük ölçüde deneyimleyeceğiz.” diye konuştu. 

11/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurzweil, ayrıca nanomakinelerin insan vücuduna yerleştirilerek onları “ölümsüzlüğe” ulaştırabileceğini söyledi. 

12/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurzweil, 'Nihayetinde bu her şeyi etkileyecek. Tüm insanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. 

13/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Bu süreç yüzyıllar önce, insan hayatını önemli ölçüde iyileştirebilecek gözlük ve kulak trompeti gibi basit cihazlarla başladı. Ardından kalp pilleri ve diyaliz makineleri gibi hayat kurtarabilecek cihazlar geldi.

14/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

21'inci yüzyılın ikinci on yılına gelindiğinde, laboratuvarlarda yetiştirilen organlara ulaştık. Gelecek sekiz yıl içinde yaşlanmayı tersine çeviren nanobotlar göreceğiz. 

15/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Nanobotlar, vücut yaşlandıkça bozulan hasarlı hücre ve dokuları onaracak. Bu şekilde insanlar kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı korunacak." diye konuştu.

16/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kısaca Kurzweil, nanoteknoloji ve robotik alanlarındaki gelişmelerin, yaşlanmayı tersine çeviren "nanobot"lara yol açacağına söyledi. 

17/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

Kurzweil, bu minit robotların, vücut yaşlandıkça bozulan hasarlı hücre ve dokuları onaracağını belirterek, insanları kanser gibi hastalıklara karşı bağışık hale getireceğini öne sürdü.

18/18
Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
4
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
5
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Şiddetli fırtına: Minare devrildi, çatılar uçtu
﻿Şiddetli fırtına: Minare devrildi, çatılar uçtu
﻿Şiddetli fırtına: Minare devrildi, çatılar uçtu
﻿Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı
﻿Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı
﻿Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.