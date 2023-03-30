Google’ın eski mühendisinden flaş çıkış. İnsanlar 8 yıl içinde "ölümsüz" olacak

Gelecek ile ilgili yaptığı isabetli tahminlerle gündeme gelen ABD’li mühendis Ray Kurzweil 2012 yılında Google tarafından 'makine öğrenimi ve dil işlemeyi içeren yeni projeler üzerinde çalışmak' üzere işe alındı, ancak teknolojik gelişmelerle ilgili tahminlerini çok daha önceden yapıyordu.