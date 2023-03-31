Google Chrome’a beklenen özellik geliyor. Reklam ve video gibi rahatsız edici şeyler bir anda yok olabilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome, kullanıcıların arzu ettiği okuma modu özelliği nihnayet getiriyor.

Bu özellik videolar ve reklamlar gibi dikkat dağıtıcı unsurları kaldırarak web sayfalarını okumayı kolaylaştırıyor. Ancak Chrome bunu biraz daha farklı bir şekilde yapıyor.

Opera gibi okuma moduna sahip olan tarayıcılar, istenilen web sayfasının tamamını okumaya uygun hale dönüştürüyor.

Ancak Chrome okuma modu, bunu sağ tarafta açılan bir yan panel vasıtasıyla yapıyor. Bu panel aracılığıyla özelleştirmeler de yapılabiliyor. Chrome masaüstü tarayıcısı ve ChromeOS için resmi olarak duyurulan okuma modunda kullanıcılar, metnin aralık, yazı tipi boyutu, yazı tipi ve renkler gibi farklı yönlerini özelleştirebilecek.

Bunun yanına panelin kendisinin de boyutu değiştirilebilirken arka plan renkleri de düzenlenebiliyor.

Google, okuma modunu orijinal web sayfasının yanında ayrı bir panel haline getirerek kullanıcılara hem sade bir metin sunuyor hem de okuma modu etkinleştirildiğinde reklam göstermeye de devam ediyor.

Google bu duyuruyu BETT 2023 kapsamında yaptı. Chrome için okuma modu 24 Mayıs 2023'te piyasaya sürülecek olan Chrome 114 ile gelecek.



