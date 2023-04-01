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Google AirDrop için alternatif sundu

Google AirDrop için alternatif olarak Nearby Share’i kullanıma sundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:05
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Google AirDrop için alternatif sundu

Google AirDrop için alternatif sundu
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, AirDrop alternatifi Nearby Share teknolojisi kullanıcıya açtı.

Şu an sadece Windows işletim sistemi için kullanıma sunulan Nearby Share, Linux ve macOS için de aktif edileceği bildiriliyor.

Yeni teknolojinin çalışması için 64 bit Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi gerekiyor. Henüz ARM tabanlı cihazları desteklemeyen teknolojinin Raspberry Pi benzeri cihazlara da gelmesi bekleniyor.

Nearby Share’in çalışması için Bluetooth ve Wi-Fi’yi cihazınızda etkinleştirmiş olmanız gerekiyor.

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