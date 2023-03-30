Google bilgileri doğrulamanın yeni yollarını açıkladı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, arama sonuçlarında görünen haberlerin doğrulanabilmesi için Google, bu alanda sunduğu araçların kapsamını genişletti.

Dev arama motoru Google paylaştığı blog gönderisinde bilgileri doğrulamanın 5 yeni yolunu açıkladı.

Bu yeni yollar arasında “Perspectives” ve “About this author” gibi özellikler yer alıyor.

Perspectives, carousel görünümüyle Başlıca Hikayeler'in altında yer alıyor. Google'ın bu özellik ile amaçladığı şey, tek sesliliği ortadan kaldırmak. Özellik, ilk etapta Google'ı İngilizce dilinde kullanan ABD'deki kullanıcılara açılacak. Kullanıcılar, özelliğe mobil ve masaüstü sürümlerinden erişebilecek.

“About this author” özelliği ise kullanıcıların yazar ve içerik hakkında daha fazla bilgi almasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, yazar hakkında Google'ın arama sonuçlarında yer alan bilgilere hızlıca erişebiliyor. Özellik, arama sonuçları kapsamında Google'ı İngilizce dilinde kullanan tüm kullanıcılara açılacak.

Kullanıcılar, arama sonuçlarının üst kısmında yer alan 3 noktaya basarak, arama sonucuna dair daha detaylı bilgilere erişebilecek.