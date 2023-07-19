İnsanların piknik yaptıkları yer ile hayvanların otladığı yerin farkı. Umarız mesaj anlaşılır

Editör: Ersoy Özdem

Havaların ısınmasıyla beraber yurdun dört bir yanında vatandaşlar, aileler piknik alanlara, yeşilliklere, sahil kenarlarına akın ediyor. Yaz gelince en büyük çevre felaketini de beraberinde getiriyor.

Piknikçiler çöplerini toplamadan alandan ayrılıyor. Durum böyle olunca büyük bir çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Mangal kömürleri, plastik çöpler, yemek atıkları caddelerde, yeşillik alanlarda, piknik alanlarında, ormanlarda dağ gibi birikiyor.

Bu çöpler hem insanların hem de hayvanların hayatını da riske atıyor.

İŞTE O GÖRSEL

Sosyal medyada piknikçilerin bıraktıkları çöplere tepki olarak paylaşılan görsel gündem oldu. İnsanların piknik yaptıkları yer ile hayvanların otladığı yerin karşılaştırılması dikkat çekti.

İnsanların pis dedikleri hayvanların otladığı yerin vatandaşların piknik yaptığı yerden temiz olması viral oldu.

Sosyal medyada ayrıca “Piknik alanları ikiye ayrılır. İnsanların piknik alanı Hayvanların piknik alanı” diye yorum da yapıldı.