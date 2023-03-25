Insert tuşu bilgisayarınızda günlük kullanımlarınız için kullanılmasa da Word gibi yazı programlarını kullanıyorsanız Insert tuşu işinize yarayabilir. Peki, Insert tuşu nedir? Insert tuşu ne işe yarar?

INSERT TUŞU NEDİR?

Caps Lock, Ctrl veya Alt gibi, kullanıcıların sık olarak kullandığı tuşların yanı sıra klavye üzerinde, kullanıcılar tarafından daha az kullanılan hatta ne işlevi olduğu pek bilinmeyen birtakım tuşlar da yer almaktadır ve Insert tuşu da bu tuşlardan biridir.

Genel olarak çok fazla bir görevi olmayan ve Word gibi yazı yazma editörlerinde başvurulan Insert tuşu, yazım hataları durumunda kullanılmaktadır.

KLAVYEDE INSERT TUŞU HANGİSİ?

Klavyelerimizin üzerinde yer alan Insert tuşu; masaüstü bilgisayarların klavyelerinde genel olarak Backspace (Geri) tuşunun yanında; dizüstü cihazlarda ise Backspace tuşunun üzerine yer almaktadır.

1990lı yıllarda aktif olarak kullanılan Insert tuşu; kullanıcıların, bu tuşu kullanmanın bir kelimeyi silmek ve yazmaktan daha zor olduğunu ifade etmeleri nedeniyle eski etkinliğini yitirmeye başlamıştır.

Günümüzde birçok yazılım tarafından da desteklenmeyen Insert tuşu, bazı bilgisayarlarda ise hala daha kullanılmaktadır.

Bilgisayarınızda bu fonksiyonun olup olmadığını anlamak ise oldukça kolaydır. Eğer bu tuşa bastığınızda imleciniz renk değiştiriyorsa sizin bilgisayarınızca bu fonksiyon çalışıyor demektir.