Klavyede m² işareti nasıl yapılır

İnşaat, mimarlık ve gayrimenkul sektörlerinde sıkça kullanılan bir ölçü birimi olan metrekarenin hem bilgisayarda em mobilde bazen hızlıca yapılması gerekir.

BİLGİSAYARDAKİ KLAVYEDE METREKARE İŞARETİ NASIL YAPILIR

Bilgisayar klavyelerinde metrekare işareti için “Alt Gr” tuşuna basılır ve ardından “2” rakamı yazılır. Eğer klavyenizde “Alt Gr” tuşu yoksa, “Alt” tuşuna basılır ve ardından “0178” rakamları sırayla yazılır.

MOBİLDE METREKARE İŞARETİ NASIL YAPILIR

Mobil cihazlarda ise, “m” harfine basılır ve ardından özel karakterler menüsüne gidilerek “²” işareti seçilir. iOS cihazlarda, “m” harfine basılır ve çıkan seçenekler arasında “²” işareti seçilir. Android cihazlarda ise, “m” harfine basılır ve ardından özel karakterler menüsüne gidilerek “²” işareti seçilir.