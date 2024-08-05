Instagram açılıyor mu? BTK saat verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Instagram açılıyor mu? BTK saat verdi

Son dakika... BTK ile Instagram yetkilileri saat 13:00'te görüşecek.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te görüşecek.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

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