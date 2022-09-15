Instagram para kazandıran 'hediyeler' güncellemesi yaptı

Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, kullanıcılarına para kazandıracağı yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Sosyal medya şirketi, "Hediyeler" adlı bir özelliği test etme sürecinde olduklarını kabul etti.

"HEDİYELER" SEKMESİ GELİYOR

İlk olarak Temmuz ayında Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özelliğin, keşfedildiği dönemde “Instagram'da içerik oluşturucularına çeşitli takdir simgeleri göndermek amacıyla çıktı” şeklinde yorumlanmıştı. Üstelik Paluzzi "Content Appreciation" adlı bir bölümü de uygulama içerisinde bulmuştu.

Bu keşiften bir ay sonra Paluzzi, özelliğin daha da geliştirildiğini ve adının "Hediyeler" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Instagram'ın hediyeler özelliği hakkında net bir açıklama ve bilgi henüz bulunmuyor. Fakat diğer bahşiş veya hediye seçenekleri sunan uygulamalardan hareketle gönderi odaklı olacağı ve Influenserlar tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.

ÖZELLİK TIKTOK'TAN ESİNLENİLMİŞ OLABİLİR

Instagram'ın en büyük rakibi olan TikTok, buna benzer bir özelliği günümüzde sunmaktadır. İzleyicilerin içerik oluşturucuya bir hediye göndermesiyle içerik oluşturucunun gelir elde etmesini sağlanmaktadır.