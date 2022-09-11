Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu: Instagram'a Retweet özelliği geliyor

Instagram’ın yeniden paylaşım özelliği, geçtiğimiz gün sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından tanıtılmıştı. Bu tanıtımdan sonra Instagram’ın ana şirketi olan Meta da bu yeni güncellemenin uygulamaya geleceğini onayladı. Twitter’daki Retweet özelliğine benzer olacak olan bu özellik, gönderilerin paylaşımını ve yayılmasını kolaylaştıracak.

Alessandra Paluzzi tarafından mayıs ayında fark edilen özellik, bu hafta Matt Navarra tarafından da dikkat çekti. Instagram başkanı Adam Mosseri’nin profilinde yeni bir Repost sekmesinin ekran görüntüsünü paylaştı.

Meta’dan bir sözcü konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda “Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, öne çıkanlardaki gönderileri de yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz. Böylece insanları kendileriyle ilgili şeyleri paylaşabilir ve orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir. Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Sekmenin, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere sahiplik yapacağı aktarıldı. Ekran görüntüsüne göre, ‘Yeniden Gönder’ sekmesi, kullanıcıların profilinde etiketli fotoğraflar sekmesinin yanında gözükeceği belirtildi.