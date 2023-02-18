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Instagram’a devrim gibi özellik

Sosyal medya uygulaması Instagram yayın kanalları özelliğini kullanıma sunacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 08:50
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Instagram’a yayın kanalları özelliği geliyor

Instagram’a devrim gibi özellik
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagram’a yeni özellik geliyor. Elde edilen bilgilere göre Meta, ınstagram kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma sunacak.

INSTAGRAM KANALLARI

Instagram Kanalları olarak adlandırılan bu yayın kanalları, içerik oluşturucuların herkese açık, birçok mesajları doğrudan takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanıyor.

Bu özellik Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından şirketin Instagram'daki resmi kanalı olan kendi 'Meta Channel'ı ile duyuruldu.

SESLİ NOT VE ANKET ÖZELLİĞİ

Blog yazısında şirket, içerik oluşturucuların en son güncellemelerini ve sahne arkası anlarını takipçileriyle paylaşmak için Kanallar oluşturabileceklerini söyledi.

Sesli notlar gönderebilecekler ve hatta hayran geri bildirimlerini kitleselleştirmek için anketler oluşturabilecekler. Yayın kanallarında yalnızca içerik oluşturucular mesaj gönderebilirken, takipçiler içeriğe tepki verebilecek ve anketlerde oy kullanabilecek.

Instagram, şu anda ABD'deki bir avuç içerik oluşturucuyla yayın kanallarını test ettiğini ve önümüzdeki aylarda genişletmeyi planladığını açıkladı.

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