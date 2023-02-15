Instagram'daki canlı alışveriş özelliği kapatılıyor

Dünya çapında en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram, bir süredir kullanıcıların uygulamadan alışveriş yapmasını sağlıyordu.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan "Mağaza" sekmesinin kullanımdan kaldırılacağı söylentilerinin ardından Instagram şimdi de canlı yayın üzerinden ürün satma özelliğini kullanımdan kaldıracağını açıkladı. "Canlı Alışveriş" adındaki bu özellik kaldırılacak olsa da işletme hesaplarının profilleri üzerinden ürün satışlarına devam edebileceği ifade edildi.

INSTAGRAM'DAKİ ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ SONA ERİYOR

16 Mart 2023 tarihinden itibaren kullanıma kapatılacak özellikle ilgili Instagram'ın yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

"16 Mart 2023 tarihinden itibaren Instagram'da canlı yayınlarda ürün etiketleyemeyeceksiniz. Bu değişiklik, kullanıcılarımıza en fazla değeri sağlayan ürünlere ve özelliklere odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Akış, hikayeler, Reels, reklamlar ve daha fazlasında insanlar ve işletmeler için alışveriş deneyimlerine yatırım yapmaya devam ederken, mağazanızı Instagram'da kurup işletmeye devam edebileceksiniz. Bu karardan; canlı yayın planlama, konukları canlı yayınınıza katılmaya davet etme ve canlı soru cevap düzenleme gibi diğer canlı yayın özellikleri etkilenmeyecektir."