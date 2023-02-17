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Instagram'dan eski sevgilisinin sesini özleyenlere müthiş buluş

Dünyanın en çok kullanıcısı bulunan uygulamalardan biri olan Instagram'a gelen mesajları gönderenin sesiyle okuma özelliği geliyor. Siri benzeri olacak güncellemenin daha şimdiden birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılacağı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:10
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Instagram'a gelen mesajları gönderenin sesiyle okuma özelliği geliyor

Instagram'dan eski sevgilisinin sesini özleyenlere müthiş buluş
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Apple, uzun süredir gelen mesajları asistan Siri tarafından sesli bir şekilde okunmaya imkan tanıyordu. Ancak Apple tarafından alınan bu yeni patentin, biraz daha gerçekçi olacağı belirtildi.

ShiftDelete.net'te yer alan haberlere göre; Instagram iMessage üzerinden gelen bir iletiyi gönderen kişinin sesinde ve onun tonunda okuyacak bir patent aldığını duyurdu.

Bu fonksiyonun gelmesi iPhone kullanıcıları tarafından pratiklik yaratmayacak olarak belirtilirken mesajı gönderen kişinin ne anlatmak istediğini daha iyi tonlaması ya da karşı tarafın sesinin duymak istenilen gibi kişiye göre tercih edileceği aktarıldı.

Patente göre iPhone, mesaj gönderen kişinin sesi için Siri benzerinde bir profil oluşturacak. Daha sonra ise iMessage tarafından gelen mesajlar, gönderenin sesi üzerinden otomatik olarak taklit edilecek. Bu doğrultuda taklit edilen seslerin ne derece benzeyeceği ve aynı şekilde yansıtacağı bilinmiyor.

Bu patenti geliştiren mühendisler arasında Siri’nin de yazılım mühendisliğini yapan ve geliştiren kişiler de yer alıyor. Bu nedenle proje oldukça dikkat çekiyor.

Diğer taraftan bu teknolojinin gelip gelmeyeceği bile belirsiz. Gelecek olsa bile şu an için çok yeni olduğu için ne zaman olacağı belli değil.

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