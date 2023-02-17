17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram içerik üreticileri için yayın kanalları özelliğini getirdi

Instagram'a yayın kanalları özelliğinin eklendiği ve bu özelliğin içerik üreticilerinin işine yarayacağı belirtildi. Yeni özellik sayesinde yazı, görsel, video ve hatta anket bile paylaşılacağı aktarıldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:50
Takip Et

Instagram'a yayın kanalları özelliği geliyor

Instagram içerik üreticileri için yayın kanalları özelliğini getirdi
+
Aa
-

Meta, resmi internet sitesinde yayınladığı blog gönderisinde Instagram’ın yeni yayın kanalları özelliğini yaptığını açıkladı. Aynı zamanda şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, “Meta Channels” adında bir yayın kanalı oluşturarak özelliği tanıttı.

Instagram’daki içerik üreticileri ‘Yayın Kanalları’ özelliği ile oluşturduğu kanaldan takipçileri ile yazı, görsel, video ve hatta anket paylaşabilecek. Oluşturulan yayın kanalına sadece içerik üreticisinin mesaj yazabileceği ifade edildi. Takipçiler ise yalnızca mesajlara emoji ile tepki koyabilir ve anketlere oy verebilir olarak tanımlandı.

Takipçilerine hikaye veya link paylaşarak yayın kanalına davet edebileceği belirtilen içerik üreticilerinin ayrıca kanal ilk oluşturulduğu zaman tüm takipçilere tek seferlik bir bildirim gidecek. Kullanıcı bu daveti kabul edebilir veya reddedebilir. Öte yandan kanaldan çıkmak veya bildirimleri sessize almak mümkün.

Meta’nın test sürecine dahil edilen sosyal medya fenomeni Hammod Oh, Yayın Kanalları özelliği ile ilgili ilk görselleri paylaştı.

Yayın Kanalları özelliği, şu anda ABD’de test ediliyor ve yalnızca bazı sosyal medya fenomenlerine sunuldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
2
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.