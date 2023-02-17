Instagram içerik üreticileri için yayın kanalları özelliğini getirdi

Meta, resmi internet sitesinde yayınladığı blog gönderisinde Instagram’ın yeni yayın kanalları özelliğini yaptığını açıkladı. Aynı zamanda şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, “Meta Channels” adında bir yayın kanalı oluşturarak özelliği tanıttı.

Instagram’daki içerik üreticileri ‘Yayın Kanalları’ özelliği ile oluşturduğu kanaldan takipçileri ile yazı, görsel, video ve hatta anket paylaşabilecek. Oluşturulan yayın kanalına sadece içerik üreticisinin mesaj yazabileceği ifade edildi. Takipçiler ise yalnızca mesajlara emoji ile tepki koyabilir ve anketlere oy verebilir olarak tanımlandı.

Takipçilerine hikaye veya link paylaşarak yayın kanalına davet edebileceği belirtilen içerik üreticilerinin ayrıca kanal ilk oluşturulduğu zaman tüm takipçilere tek seferlik bir bildirim gidecek. Kullanıcı bu daveti kabul edebilir veya reddedebilir. Öte yandan kanaldan çıkmak veya bildirimleri sessize almak mümkün.

Meta’nın test sürecine dahil edilen sosyal medya fenomeni Hammod Oh, Yayın Kanalları özelliği ile ilgili ilk görselleri paylaştı.

Yayın Kanalları özelliği, şu anda ABD’de test ediliyor ve yalnızca bazı sosyal medya fenomenlerine sunuldu.