Instagram'a yeni bir özellik geliyor ama kimse kullanamayacak

Instagram Meta'nın ürettiği sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak yeni bir Reel bölümü oluşturdu. Sanal gerçeklik gözlüğü bulunmayan kişiler özelliği kullanamayacak.

Instagram'a yeni bir özellik geliyor ama kimse kullanamayacak

Editör: İsa KARAARSLAN

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Meta’nın ürettiği Quest gözlükler, Instagram desteği ile farklı bir amaçla daha kullanılacak.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’a gelecek güncelleme ile belirli kullanıcılar artık Quest 2 gözlüklerinde Reels videolarını deneyimleyebilecek. Bu hamle, sosyal medyayı VR dünyasına dahil edilmesinin de bir parçası.

Reels videolarının VR gözlüklere getirilme kararı, Meta’nın önümüzdeki sonbaharda Quest 3’ü piyasaya sürmesinden hemen önce geldi. Bu gelişme aynı zamanda Apple Vision Pro’nun pazarda yarattığı etkiyi de takip ediyor.

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Meta Quest 3 başlangıç fiyatı 499 dolarken; Vision Pro ise 3499 dolardan sunulacak.

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