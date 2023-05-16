Instagram'da hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir

Hikâyeye birden fazla fotoğraf ekleme özelliği aslında çok kolaydır. Bu özellik üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da programsız bir şekilde de birkaç adımda yapılabiliyor. İlk yapmamız gereken hikâye ekleme sekmesini açarak paylaşılacak görseli seçmek.

Adım 1: Instagram uygulamasını açılır ve hikâye ekleme sayfasına gidilir.

Adım 2: Hikâyede paylaşılacak ilk görseli seçilir ve iki parmakla boyutlandırarak istenildiği gibi konumlandırılır.

Adım 3: İlk görseli ekledikten sonra sağ üst köşede yer alan Çıkartmalar ekranı açılır.

Adım 4: Çıkartmalar sekmesi açıldıktan sonra yedinci sıradaki ”+” logosuna tıklayarak hikayeye eklemek istenen ikinci görsel seçilir.

Adım 5: İkinci görsel eklenmiş oldu. Artık filtre ve efektlerle takipçilerle fotoğraf paylaşılabilir.