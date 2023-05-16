Instagram'da hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir

Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği ama bir çoğunun yapamadığı özelliklerden bir tanesi de hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme özelliğidir.

Instagram'da hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir

Hikâyeye birden fazla fotoğraf ekleme özelliği aslında çok kolaydır. Bu özellik üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da programsız bir şekilde de birkaç adımda yapılabiliyor. İlk yapmamız gereken hikâye ekleme sekmesini açarak paylaşılacak görseli seçmek.

a.png

Adım 1: Instagram uygulamasını açılır ve hikâye ekleme sayfasına gidilir.

Adım 2: Hikâyede paylaşılacak ilk görseli seçilir ve iki parmakla boyutlandırarak istenildiği gibi konumlandırılır.

2.png

Adım 3: İlk görseli ekledikten sonra sağ üst köşede yer alan Çıkartmalar ekranı açılır.

3.png

Adım 4: Çıkartmalar sekmesi açıldıktan sonra yedinci sıradaki ”+” logosuna tıklayarak hikayeye eklemek istenen ikinci görsel seçilir.

4.png

Adım 5: İkinci görsel eklenmiş oldu. Artık filtre ve efektlerle takipçilerle fotoğraf paylaşılabilir.

5.png

İlgili Haberler
Instagram o özelliği herkese açtı. İşte kullanıcıları sevindiren yenilik
Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark Spor
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış Güncel
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı Dünya
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı Güncel
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek