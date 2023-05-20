Instagram’dan Twitter’a benzer uygulama geliyor

Sosyal medya devi Instagram Twitter benzeri metin odaklı uygulamasını geliştirmeye başladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, merkeziyetsiz olmayı hedefleyen bu platform aslında Instagram’ın dönüştürülmüş hali olacak.

Sosyal medya fenomeni Lia Haberman’a göre projeden “Instagram’ın sohbetler için yeni metin tabanlı uygulaması” olarak bahsediliyor.

BARCELONA

Uygulamanın henüz Instagram’dan farklı bir ismi bulunmuyor, ancak proje ismi olarak “P92” veya “Barcelona” adıyla anılıyor. Aslında tamamen Instagram’a bağlı olarak çalışması bekleniyor. Kullanıcıların mevcut Instagram hesaplarıyla entegre olacak ve ayrı bir hesaba gerek duymayacak.

HAZİRAN

Buna göre Twitter benzeri uygulamada Instagram takipçi sayısı, kullanıcı adı, biyografisi ve doğrulama rozeti gibi temel profil öğeleri de yer alacak. Instagram’ın yeni uygulaması ayrıca kullanıcılara bağlantı, fotoğraf ve video ekleme desteği de sunacak.

Twitter ile rekabet edecek uygulamanın ilk testleri Haziran ayında başlayabilir