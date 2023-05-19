Instagram'da sesi mesajlara yeni özellikler yolda. Bilgiler sızdı

Instagm’da sesli mesajları sohbet dışında oynatma gibi özelliklerin geleceği bildirildi.

Instagram'da sesi mesajlara yeni özellikler yolda. Bilgiler sızdı

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya devi Inastagram’a yeni özellikler gelecek. Instagm’da sesli mesajları sohbet dışında oynatma gibi özelliklerin geleceği öğrenildi.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi Instagram’da sesli mesajlarda yeni gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

Paluzzi, Instagram’ın sesli mesajları sohbet dışında oynatma yeteneği üzerinde çalıştığınıve sesli mesajları 1.5 ve 2.0 hızında çalabilme özelliği üzerinde durduunu açıkladı.

Böylece Instagram’da gönderilen bir sesli mesaj başka sohbetteyken de çalıabilecek.

Paluzzi’nin paylaımları:

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