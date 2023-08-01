Instagram’da takip eden kullanıcıları daha sonra takipten çıkabiliyor. Kimlerin takipten çıktığını görmek için program kullanmak yerine bazı adımlar kimin Instagramda takipten çıktığını görebilirsiniz. Peki, Instagram'da takipten çıkanlar görünür mü? Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görünür?

Instagram'da kullanıcılar, takip ettikleri ancak onları geri takip etmeyen diğer kullanıcıları nasıl görebileceklerini merak ediyordu. Instagramda sizi takipten çıkanları artık görebilirsiniz.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKANLAR GÖRÜNÜR MÜ?

Instagram hesabını takipten çıkanları görmek için şu adımları izleyin:

Öncelikle bilgisayar üzerinden Instagram ana sayfamıza giriyoruz. Ardından yeni bir sekme açıp cobanov.dev/instagram adresine giriş yapıp buradaki belirtilen kodu kopyalıyoruz.

Tekrar daha önceden açtığımız Instagram sekmesine dönerek herhangi bir boşluğa sağ tıklayıp incele kısmına tıklıyoruz.

Daha sonra açılan pencerede Console kısmına geliyoruz ve az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıp Enter'a basıyoruz.

Tüm bu işlemlerin ardından karşımıza RUN yazılı bir ekran gelecek. Bu butona tıkladıktan sonra bizim takip ettiğimiz ancak bizi takip etmeyen kullanıcıları güvenli bir şekilde görüntüleyebiliriz.