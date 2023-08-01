Instagram'da takipten çıkanlar görünür mü? Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görünür?

Instagram kullanıcıları takipten çıkanları görebilmek için genellikle instagram takipçi programlarını indirmeyi tercih ediyor. Instagram’da program indirmeden de takipten çıkanları görmek mümkün. Peki, Instagram'da takipten çıkanlar görünür mü? Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görünür?

Instagram'da takipten çıkanlar görünür mü? Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görünür?

Instagram’da takip eden kullanıcıları daha sonra takipten çıkabiliyor. Kimlerin takipten çıktığını görmek için program kullanmak yerine bazı adımlar kimin Instagramda takipten çıktığını görebilirsiniz. Peki, Instagram'da takipten çıkanlar görünür mü? Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görünür?

Instagram'da kullanıcılar, takip ettikleri ancak onları geri takip etmeyen diğer kullanıcıları nasıl görebileceklerini merak ediyordu. Instagramda sizi takipten çıkanları artık görebilirsiniz.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKANLAR GÖRÜNÜR MÜ?

Instagram hesabını takipten çıkanları görmek için şu adımları izleyin:

Öncelikle bilgisayar üzerinden Instagram ana sayfamıza giriyoruz. Ardından yeni bir sekme açıp cobanov.dev/instagram adresine giriş yapıp buradaki belirtilen kodu kopyalıyoruz.

aa1eacew.jpg

Tekrar daha önceden açtığımız Instagram sekmesine dönerek herhangi bir boşluğa sağ tıklayıp incele kısmına tıklıyoruz.

Daha sonra açılan pencerede Console kısmına geliyoruz ve az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıp Enter'a basıyoruz.

aa1eacep.jpg

Tüm bu işlemlerin ardından karşımıza RUN yazılı bir ekran gelecek. Bu butona tıkladıktan sonra bizim takip ettiğimiz ancak bizi takip etmeyen kullanıcıları güvenli bir şekilde görüntüleyebiliriz.

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