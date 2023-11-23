Instagram’dan ‘oh be’ dedirten yenilik

Bu sayede kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan Reels videolarını tek bir dokunuşla galerilerine kaydedebiliyor.

Herkese açık hesapların videoları indirilebiliyor

Instagram’ın yeni özelliği, yalnızca herkese açık hesapların Reels videoları için geçerli. Gizli hesapların videoları indirilemiyor. Ayrıca herkese açık hesaplar da istedikleri takdirde video indirmeyi devre dışı bırakabiliyor. İndirilen Reels videolarında, içeriğin sahibini gösteren bir filigran bulunuyor.

Instagram video indirme adımları

Instagram video indirme işlemi çok basit.

Reels videosunda olduğunuz sırada paylaşma anlamına gelen kağıt uçak simgesine dokunun.

Açılan pencerede alt kısımda yer alan yana doğru kayabilen butonlar arasından “İndir” seçeneğine dokunun.

Videonun galerinize kaydedilmesini bekleyin.

İşte bu kadar!