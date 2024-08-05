Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'

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Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'

Instagram’ın kapanmasının ardından depresyona giren bir genç kız, sosyal medyada duygularını paylaştı. “Instagram benim için yemek içmek gibi bir şey” diyen genç kız, platformun geri gelmesini istediğini belirtti.

Sosyal medya platformu Instagram’ın beklenmedik kapanışı, birçok kullanıcıyı derinden etkiledi. Bu kullanıcılar arasında en çok dikkat çeken ise, Instagram’ın kapanmasının ardından depresyona giren genç bir kız oldu. Duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan genç kız, Instagram’ın onun için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Instagram’ın kapanmasının ardından birçok kullanıcı bu durumu geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirirken, bazıları için bu durum çok daha ciddi sonuçlar doğurdu.

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