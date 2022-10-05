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İşte Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü: Barcelona'yı tek başına yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçında Inter Barcelona'yı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tek golüyle devirdi. Hakan Çalhanoğlu maçın yıldızı seçildi

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:34
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Inter, Barcelona'yı devirirken Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı salladı

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü: Barcelona'yı tek başına yıktı
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Avrupa, Inter'deki milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'yı yıkan müthiş füzesini konuşuyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki maçta İtalya'nın Inter takımının İspanyol devi Barcelona'yı ağırladığı maça damga vuran isim Hakan Çalhanoğlu oldu.

Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Çalhanoğlu, 45+2'de 25 metreden kaleye gönderdiği müthiş şutla topu ağlara yolladı.

90 dakika bu golle 1-0 biterken, milli oyuncumuz maçın en değerli futbolcusu seçildi.

Hakan'ın golü Avrupa'da da gündem oldu. Gol defalarca kez televizyonlardan gösterildi. 

İtalya basını da Hakan'ı manşetlerine taşıdı. Bazı gazetelerin başlıkları şöyle:

La Gazzetta dello Sport: Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor.

Corriere dello Sport: Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor.

Tuttosport: Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yeniyor.

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