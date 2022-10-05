İşte Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü: Barcelona'yı tek başına yıktı

Avrupa, Inter'deki milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'yı yıkan müthiş füzesini konuşuyor.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki maçta İtalya'nın Inter takımının İspanyol devi Barcelona'yı ağırladığı maça damga vuran isim Hakan Çalhanoğlu oldu.
Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Çalhanoğlu, 45+2'de 25 metreden kaleye gönderdiği müthiş şutla topu ağlara yolladı.
90 dakika bu golle 1-0 biterken, milli oyuncumuz maçın en değerli futbolcusu seçildi.
Hakan'ın golü Avrupa'da da gündem oldu. Gol defalarca kez televizyonlardan gösterildi.
İtalya basını da Hakan'ı manşetlerine taşıdı. Bazı gazetelerin başlıkları şöyle:
La Gazzetta dello Sport: Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor.
Corriere dello Sport: Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor.
Tuttosport: Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yeniyor.
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