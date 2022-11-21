21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hakan Çalhanoğlu farkını gösterdi

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son 2 maçta gösterdiği performansla farkını gösterdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:30
Takip Et

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu son 2 maçta ortaya koyduğu performansla farkını gösterdi

Hakan Çalhanoğlu farkını gösterdi
+
Aa
-

2014’ten bu yana Avrupa’da üst düzey mücadele gösteren ve kulüp performansıyla her zaman tam not olan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ’da da beklenen görüntüye ulaştı. Uluslar Ligi’nde son oynadığı Lüksemburg ve Litvanya karşılaşmalarında gol atan gurbetçi yıldız, İskoçya ve Çekya karşılaşmalarına da damga vurdu.

Ay-Yıldızlı ekibin kaptanı, Diyarbakır’daki maçta Ozan Kabak’a şık bir asist yaparken, önceki gün de Çekya filelerini havalandırdı. 10 numara bölgesinden merkez orta sahaya geçen ve burada çok daha verimli oynayan Hakan Çalhanoğlu, net şekilde farkını gösterdi.


INTER'DE DE ORTA SAHAYA GEÇTİ
İnter’de Brozovic sakatlandıktan sonra orta sahanın ortasında görev alan Hakan’ın, EURO 2024 Elemeleri’nde A Milli Takım’da yine bu bölgede devam etmesi bekleniyor. Kuntz’un da Hakan’ın performansından ve takım için liderliğinden çok memnun olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

zonguldak
21.11.2022 09:48
önemli maçlarda da bekleriz bu oyunu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
2
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
4
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.