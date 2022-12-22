Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak

İşte Hakan'ın açıklamaları;

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Corriere della Sera'ya konuşan Hakan Çalhanoğlu, sezon hedefleri ve takımın son durumunu anlattı. "Kendimi iyi hissediyorum ve Inter için daha da fazlasını yapmak istiyorum. Burada en başından beri bana yardımcı oldular ve kendimi rahat hissetmemi sağladılar. Bu güveni bir kupa kazanarak ödemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda geri dönüşe inanıyoruz, Dünya Kupası'ndan önceki son maçlardaki kalitemizle devam edersek bunu başarabiliriz. 4 Ocak'ta San Siro'da Napoli ile oynanacak maç belirleyici olacak, bize sezonun geri kalanı hakkında çok şey anlatacak. Kazanmak çok önemli olurdu, evimizde oynuyoruz ve favori biziz."

''ÖNCEDEN ZARİF BİR 10 NUMARAYDIM''

Milli futbolcu kendi performansı hakkında; "Zeki oyuncular nasıl adapte olacaklarını bilirler. Zaten bildiğim bir rolde iyi iş çıkardığımı düşünüyorum çünkü milli takımımda orta sahada oynuyorum. Sahada içinde ateş varsa farkı yaratırsın. İkili mücadelelerde sert olmalısın. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Önceden daha zarif, hafif, klasik bir 10 numaraydım. Bugün sahip olduğum özelliklere sahip değildim." ifadelerini kullandı.

''BENİ ARAMASINI BEKLİYORUM''

Yıldız futbolcu, Inter'den yeni sözleşme beklediğini ve motosikletine binmesine izin verilmediğini açıkladı. "Harley'ime aşığım ama onu kullanmıyorum, garajda duruyor. Buraya gelir gelmez Piero Ausilio bana 'Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum' dedi. Sportif direktör, 2024'te sona erecek olan sözleşmemin yenilenmesi için beni henüz görüşmeye çağırmadı. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istiyorum, beni aramasını bekliyorum. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile Milano'da kalmak istiyorum."

Almanya alt yapısından yetişen Hakan Çalhanoğlu futbola adımı atışını şöyle anlattı; "Futbolcu olmasaydım müziği her zaman sevmiştim ama sanırım polis olurdum. Zor durumların üstesinden gelirler ve başkalarına yardım ederler. Yetenekli olduğumu fark ettiğimde futbol kendiliğinden geldi. Sonra buna fedakarlık ve sıkı çalışma koydum." Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Milan Skriniar'ın sözleşme durumunu değerlendirdi; "Umarım kalır, o harika bir oyuncu ve Handanovic ile takımın liderlerinden biri. Kulüple birlikte karar verecek ama umarım kalır."

INZAGHI HAKKINDA AÇIKLAMA

"Beni Inter'de en çok isteyenlerden biri. İlk günden itibaren niteliklerime inandığını gösterdi. Brozovic'in yerini doldurmam için bana iltifat etti. Koçla mükemmel bir ilişkim var, birlikte iki kupa kazandık ve sadece Scudetto'yu kaçırdık."

28 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve rekabetteki şansları hakkında konuştu. "Devler Ligi'nin kazanmak benim hayallerimden biri. Bu yıl buna inanıyorum. Neden bilmiyorum içimde özel bir his var. Zor bir gruptan çıktık, Bayern Münih mağlubiyetinden sonra toparlandık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Porto güçlü bir takım ama Barcelona'ya karşı oynadığımız gibi oynarsak raundu geçebiliriz."

Hakan Çalhanoğlu, son olarak 18 Ocak'ta eski takımı Milan ile oynayacakları İtalya Süper Kupası için şunları söyledi; "Finaller her zaman özeldir ve farklı bir ruhla oynanır. Riyad'a kazanmak için gideceğiz. Milan'a saygı duyuyorum, Pioli, Maldini ve Massara ile iyi bir ilişkim var. Bir centilmen olarak geçen sezon kazandıkları şampiyonluk için onları tebrik ettim. Arkadaşlığın rengi yoktur. Ama benim için bu geçmişte kaldı, şimdi sadece Inter'i düşünüyorum."