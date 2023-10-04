Inter Miami'den Messi'ye Barcelona sözü. Taraftar sevince boğulacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

2021 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona’dan mali sıkıntılar nedeniyle Nou Camp'da taraftara veda edemeden PSG’nin yolunu tutan Messi’ye yeni kulübü Inter Miami başkanının verdiği söz ortaya çıktı.

Kulüp başkanı Jorge Mas, El Club del Deportista'ya yaptığı açıklamada, "Messi'nin Barcelona'dan ayrılması hiç hoşuna gitmedi, kendisini çocukken karşılayan kulübüne veda edemedi ve Bence koşullar Lionel'ın istediği gibi değildi. Kendisine, Barcelona'daki taraftarlarına veda etme fırsatını vermek için önümüzdeki yıllarda mümkün olan her şeyi yapacağıma dair söz verdim. Inter Miami ile Barcelona arasında bir gösteri maçı yaparak onun en iyi şekilde veda etmesine olanak sağlayacağız” dedi.

Barcelona formasıyla 778 maça çıkan Messi bu maçlarda 672 gol 303 asist kaydetmiş ve takımının 10 La Liga şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasından büyük pay sahibi olmuştu.