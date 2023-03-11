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Inter'e Spezia karşısında şok

İtalya Serie A'da Inter, Spezia deplasmanına çıktı. Inzaghi'nin takımı sürpriz bir sonuç aldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 00:57
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Inter Spezia'ya kaybetti

Inter'e Spezia karşısında şok
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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Spezia'ya konuk oldu.

Alberto Picco Stadı'nda oynanan mücadeleyi Spezia 2-1 kazandı ve büyük bir sürprize imza attı. 

Karşılaşmanın 14. dakikasında Inter'in kazandığı penaltıyı Lautaro Martinez kaleciye nişanlarken ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Spezia, Daniel Maldini'nin 55. dakikada attığı golle öne geçti.

83. dakikada Inter, Lukaku'nun penaltısıyla eşitliği yakaladı. 87. dakikada bu kez Spezia penaltı kazanırken Nzola takımını bir kez daha öne geçirdi ve üç puanı alan ev sahiibi takım oldu.

Bu sonuçla Inter, 50 puanda kalarak lider Napoli'yle arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. Spezia ise 24 puana yükselerek düşme hattından uzaklaştı

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