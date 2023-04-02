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Inter'de işler kötüye doğru gidiyor

İtalya Serie A'da zirveye oynayan Inter'de son 3 haftadır işler iyi değil. Inzaghi'nin ekibi ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet alamadı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 13:42
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Inter'in mağlubiyet serisi bitmedi

Inter'de işler kötüye doğru gidiyor
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Editör: Fatma Demirkaya
İtalya'da lider Napoli'nin iki basamak gerisinde 3. sırada yer alan Inter, 3 haftadır galip gelemiyor.

Son olarak dün Fiorentina ile karşılaşan Inter, 1-0 yenildi.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Inter söz konusu maçlarda Spezia'ya 2-1, Juventus ve Fiorentina'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Simone Inzaghi'nin teknik direktörlüğünde Inter, çıktığı 28 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Geçen sezonu 2. sırada bitirdi.

Inter, 7 Nisan'da Salernitana deplasmanına çıkacak.

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