Inter'de işler kötüye doğru gidiyor

Editör: Fatma Demirkaya
İtalya'da lider Napoli'nin iki basamak gerisinde 3. sırada yer alan Inter, 3 haftadır galip gelemiyor.
Son olarak dün Fiorentina ile karşılaşan Inter, 1-0 yenildi.
Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.
Inter söz konusu maçlarda Spezia'ya 2-1, Juventus ve Fiorentina'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Simone Inzaghi'nin teknik direktörlüğünde Inter, çıktığı 28 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Geçen sezonu 2. sırada bitirdi.
Inter, 7 Nisan'da Salernitana deplasmanına çıkacak.
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