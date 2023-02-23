103 kiloluk Lukaku girdi, Inter Porto'yu devirdi. Sedat Kaya yazdı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi'nde İnter ile Porto'nun mücadelesi son 16'nın en zorlu eşleşmelerinden biriydi.

Şampiyonlar Ligi kupasını teknik direktör Mourinho ile kaldırmış iki takım zorlu gruplardan çıkmayı başardıktan sonra San Siro'da karşı karşıya geliyordu.

İnter isabetli pas yüzdesi yüksek, organize atak futboluna güvenirken, Porto'nun silahı sağlam savunması ve yoğun prese dayalı fizik gücü ve hızlı çıkışlarıydı.

Porto'nun bir başka özelliği de rakibinin sinir uçlarıyla oynamasıydı.

Özellikle İnter'in stratejik beyni Hakan Çalhanoğlu'nun üstüne oynadılar.

Bu nedenle maç zaman zaman gerginliklere neden oldu.

Bu sinir harbinde hata yapan kaybedecekti.

İnter ilk yarıda daha üstün bir futbol sergilese de Porto kalecisi Costa'yı geçemedi.

Tecrübeli kaleci 18.dakika Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem şutunu 90'dan çelerken, 45'te Bastoni'nin kafa vuruşunda süper bir kurtarış yaptı.

Bu devrede Porto'nun tek tehlikesi Galeno'nun vuruşunda kaleci Onana'nın gole izin vermemesiydi.

İkinci yarıya Porto daha iyi başladı.

Konuk ekip o meşhur hızlı çıkışlarından birinde gole çok yaklaştı ama kaleci Onana önce Zaidu'nun, sonra da Marcano'nun arka arka attıkları şutları çelmeyi başardı.

Inter CEO'su Marotta maç sabahı, "Lukaku, taşıması gereken 103 kiloluk bir yük olduğu için yedek kulübesinde. Fiziksel olarak fit olmak zorunda" demişti.

Ancak teknik direktör İnzaghi Marotta'nın bu sözüne rağmen 58'de Dzeko'yu çıkarıp Lukaku'yu oyuna aldı.

Kongo asıllı Belçikalı oyuna girdikten İnter sonra tehlike üstüne tehlike yarattı.

Lukaku özellikle Martinez'le çok iyi anlaşıp Porto savunmasını zor durumda bıraktı.

Bu dakikalarda Martinez son vuruşlarda biraz başarılı olsa İnter'in golü bulması içten bile değildi.

77.dakikada Hakan Çalhanoğlu'na faul yapan Otavio'nun ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kalmasından sonra üstünlük tamamen İnter'e geçti.

Ve 103 kiloluk Lukaku sahneye çıktı.

85'te İnter'i öne geçiren harika bir gol attı. Barella'nın ortasında sertnvurdu, direkten dönen topu tamamladı:1-0

Bu gol hem maçın skoruydu.

Bu sonuçla İnter 14 Mart'ta Dragao'da oynanacak rövanş maçına avantajlı gidecek.