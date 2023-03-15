Inter avantajını koruyarak çeyrek finale yükseldi. Porto'yu eledi

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio Do Dragao'da Inter'i ağırladı.

İtalya ekibi Inter, ilk maçı 1-0 kazanmanın avantajı ile Portekiz'e geldi.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, bu maça ilk 11'de başladı.

Porto, ateşli taraftarının da desteğini arkasına alarak üst üste ataklarla maça başladı. İlk dakikalardan tehlikeli olacağının sinyallerini verdi.

2. dakikada Portolu Uribe'nin attığı füze, kaleyi sıyırdı. Bu pozisyon, maçın başındaki en büyük tehlikeydi.

Porto tempoyu yükseltmeye çalışırken, Inter bu temponun yükselmesine izin vermedi. Avantajını da elinde tutmak isteyen Inter, ağır oyunuyla temponun hareketlenmesini engellemeye çalıştı.

SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Inter, Porto karşısında kontra ataklarla şans aradı. Savunmayı ilk başta düşünen Inter, bu taktikle gol bulmak istedi.

İlk yarı sonları çekişmeli geçti. Özellikle Inter'in kaçırdığı birçok pozisyon yaşandı.

Porto, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başladı.

Inter'i kendi yarı sahasına oynamaya zorladı.

PORTO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Porto, gole çok yaklaştı. Yaşanan karambolün içinde Grujic şutunu çekti. Ancak Onana zor pozisyonda mükemmel bir kurtarış yaparak topu kucakladı.

ÜST ÜSTE İKİ DİREK

90+6'da Porto, üst üste iki kere direğe takıldı. Taremi'nin kafa ile vurduğu top direkten döndü, ardından Marcano yapılan ortaya yükseldi ve top yine direkten döndü.

Meşin yuvarlak, Inter kalesine girmemeye yemin etmiş gibiydi.

90+7'de ise Portolu futbolcu Pepe, yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

INTER İSTEDİĞİNİ ALDI

Ev sahibi, her şeyi yaptı ancak bir türlü golü bulamadı. Durum böyle olunca Inter, istediğini aldı ve mücadele 0-0 bitti.

İtalya'daki skor avantajını korumayı başaran Inter adını çeyrek finale yazdırdı.

Porto, elinden geleni yaptı...