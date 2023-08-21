İnternet abonelik fiyatlarına okkalı zam

Türkiye'de taahhüt şartı olmadan abonelik hizmeti sunan internet sağlayıcısı TürkNet'de seçim sonrası zam kervanına kapıldı. Firma, bugün yapılan zamla son 7 ayda ikinci kez fiyatlarını yükseltmiş oldu. Bugünkü zamla TurkNet'in internet abonelik fiyatı 249,90 TL'den 299,90'TL'ye yükseltildi. Bu, yüzde 20'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

SON 7 AYDA İKİ KEZ ZAM YAPILDI

2023'ün başında TurkNet'in GigaFiber paketinin aboneleri aylık 139,90 TL ödüyordu. TürkTelekom altyapısı üzerinden alınan paketlerde ise fiyat 169,90 TL'ye kadar yükseliyordu.

Öte yandan 20 Ocak 2023 tarihinde getirilen zamla fiyatlar yükseldi. Fiyat artışı ile 139,90 TL'lik GigaFiber paketi 229,90 TL'ye, 169,90 TL'lik TürkTelekom paketi ise 249,90 TL'ye çıktı.

Bugün yapılan son zamla TurkNet'in 249,90 TL'lik paketinin ücreti 299,90 TL'ye yükseltildi. Böylece abonelik fiyatlarında yüzde 20 oranında artış yapılmış oldu.