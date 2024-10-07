İnternet bankacılığı güvenli mi?

Bu sorunun yanıtı 2 şekilde.

Bilinçli ve elindeki mobil cihazı çok iyi biliyorsan yüzde 100 güvenli.

Şubeye gitmeden birçok işlemini hallediyorsun. Öyle ki, gece yarısı bile para yollayıp para alıyorsun.

Kredi mi lazım tek bir işlemle kredini çekip ödemelerini yapıyorsun.

Yani banka şubesine gidip sıra beklemeyip belki de 2 saat sürecek işlemi elindeki küçücük aletle 1 dakikada yapıyorsun.

2. yanıt ise hayır!

İnternet ya da mobil bankacılık kimler için güvenli değil?

Öncelikle elinde tuttuğu cep telefonundan gelecek tehlikenin farkında olmayanlar için hiç ama hiç güvenli değil.

Türkiye’de mobil bankacılık kullananların sayısı rekor seviyede yükseldi.

Ülkede sinyal alınan cep telefonu sayısı 70 milyon civarında.

Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınladığı verilere göre Ocak-Mart 2024 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ise 113 milyon 630 bin kişiye ulaştı.

Bu kullanıcıların 1 milyon 671 bini “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 102 milyon 612 bini, “sadece mobil bankacılık” işlemi yapıyor.

Burada ana soru şu:

Bu işlemi yapanların yüzde kaçı bilinçli?

İşte onu bilemiyoruz.

Bankaların personel azaltma sevdası ile yatırımlarını patlattığı mobil bankacılıkta maalesef esas sorun, kullanıcıların büyük bölümü finansal araçları kullanmak için yeterli bilince sahip değil.

Halen profesör, savcı ve generallerin bile “terör örgütü telefonunuza sızmış” diye dolandırıldığı bir ülkede mobil bankacılığın bu kadar yüksek olması ciddi bir tehlike.

160 kişinin gece yarısı hesabı boşaltılmış, adına kredi çekilip başka hesaplara yönlendirilmiş!

Şükür bu sayı sadece 160 kişi ile kalmış.

Adamların zaman ve eleman sıkıntısı olmasa her hâlde bu kadar bilinçsiz bir toplumun en az 2 milyonunun hesabını boşaltırlar.

Bugün birçok banka, personeline mobil bankacılık açma hedefi veriyor.

Hani bankaların bol keseden verdiği emekli promosyonu var ya onu almanın bir şartı da mobil bankacılık indirip açmanız.

Yaşlı ve anlamayanların elinden cep telefonunu alıp, hedefini tutturmak için açan bankacı sayısı o kadar çok ki!

BDDK, öncelikle bankaların mobil bankacılık hedefine son verdirmeli. Bankalara mobil bankacılığa antivirüs entegre etmeyi zorunlu kılmaları lazım. Bugün bunu sadece İş Bankası yapıyor. Bu lüks değil şart olmalı.

Türkiye Bankalar Birliği’ne gelince; biraz da bu toplumun bilinçlenmesi için mobil bankacılığı ve nasıl kullanılması gereken kuralları kamu spotu olarak 85 milyonun beynine kazımalı.