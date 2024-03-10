İnternetten 250 liraya diploma alıp doktorluk yaptı. Sahte doktorun foyası tesadüfen ortaya çıktı

Kaynak: T24
İnternetten 250 liraya diploma alıp doktorluk yaptı. Sahte doktorun foyası tesadüfen ortaya çıktı
Brezilya’da bir kadının internetten 8 dolara (Yaklaşık 250 lira) aldığı diplomayla doktorluk yapan kadının 30 hastayı tedavi ettiği ortaya çıktı. Tutuklanan doktor suçunu itiraf etti

Brezilya'nın São Paulo kentinde, internetten 8 dolara aldığı diploma ile doktor olarak çalışan 27 yaşındaki Mirian Santana suçunu kabul etti.

T24'ün derlediği habere göre, tutuklandığı sırada 30 yetişkin ve çocuğu tedavi ettiği belirtilen Santana'nın suçu, diğer sağlık uzmanlarının kendisinden şüphelenerek farklı isimdeki gerçek bir doktora ait olan sicil numarasını kontrol etmeleriyle ortaya çıktı.

Santana'nın internetten 8 dolara satın aldığı diplomasında eğitimini tamamladığı belirtilen tarihte diploma programının henüz başlamamış olduğu da dikkat çekti. Santana, ilk iş gününde yakalandı.

Polise, ayda yaklaşık 802 dolar kazanan bir konuşma terapisti olduğunu söyleyen kadının mesleği onaylanmadı. Klinikteki işi, Belediye Binası ile ihale sürecine katılan bir dış kaynak şirketi aracılığıyla bulduğunu belirtti.

Santana, yasadışı meslek icrası, ideolojik sahtecilik, sahte belge kullanma, hayati tehlike oluşturma ve zimmete para geçirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

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