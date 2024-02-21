Interpol'ün aradığı uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı

Kaynak: İHA
Interpol'ün aradığı uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı
İzmir’de, İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten ile aranan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında ‘Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.’nın İzmir’de olduğunu tespit etti.

TÜRKİYE'DE DE SUÇ İŞLEMİŞ


Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yapan zanlının illegal yollarla Türkiye’ye girdiği belirlendi. Zanlının, kılık değiştirerek İzmir’de de çeşitli suçlar işlediği öğrenildi. Zanlıyı yakın takibe alan İzmir emniyeti, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.aw146154-01-1.jpg

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