İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi. Yavru kediyi aşağı atarak öldürdü

Konya’da uyuşturucu bağımlısı bir kadın intihar etmek için tırmandığı elektrik direğinden, kendisine kedisini getirme şartı ile vazgeçeceği söyledi. Görevliler kediyi getirince bağımlı kadın kediyi aşağı atarak öldürdü.