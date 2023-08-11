İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi. Yavru kediyi aşağı atarak öldürdü

Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Ulusöz Sokaktaki elektrik direğine tırmanan 32 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Bağımlı kadını elektrik direğinde görenler polis ve itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak bağımlı Songül Ö. İle iletişim kurmaya çalıştı. İkna çalışmaları yaklaşık 1.5 saat sürdü.
KEDİSİNİ YANINA İSTEDİ
Edinilen haberlere göre Songül Ö. kedisini yanına çıkartılması şartıyla intihardan vazgeçmeyi kabul etti.
KEDİYİ METRELERCE YÜKSEKTEN AŞAĞIYA ATTI
Yanına getirilen kediyi, eline alan bağımlı kadın metrelerce yüksekten aşağıya attı. Yavru kedi düştüğü yerde can verdi.
Kediyi yerden alan vatandaşlar kısa bir süre kalp masajı yapmayı deneseler de yavru kediyi kurtaramadılar.