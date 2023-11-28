Komşusunun kedisini tüfekle öldüren şahıs hakim karşısında. 'Öldüğü için pişmanım'

Kastamonu’da bir şahıs, komşusunun kedisini, civcivlerini yediğini iddia ederek av tüfeğiyle öldürdü. Komşusunun şikayetiyle birlikte hakkında yargı süreci başlatılan adam, hakim karşısında çıktı.

17 Haziran Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Elyakut köyünde meydana gelen olayda, Onur K. (23) isimli şahıs beslediği civcivlerini yediğini ileri sürerek evden aldığı tüfekle komşusunun kedisine ateş etti. Vücudunun 8 farklı yerine saçmaların isabet ettiği Kedi, kanlar içerisinde kalarak telef oldu.

Kedinin sahibi Veteriner Hekim Erol Bahattin Karagözoğlu, olayın ardından Onur K. hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından Onur K. hakkında Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

“KEDİSİ CİVCİVLERİMİ YİYORDU”

Onur K. Mahkemede yaptığı savunmada,

"Evet kediyi vurdum. Beslediğim civcivlerimi yiyordu. Sahibi komşumdur. Kedisi de civcivlerimi yedi. Bunun için annem aracılığıyla komşuma haber gönderdim, uyardım ama barınağa bırakmadılar. Bahçede geziyordu. Civcivlerim kayboluyordu" dedi.

“KEDİYİ KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM”

Onur K. Savunmasına şu sözlerle devam etti,

"Tahtadan ızgaralı kümes vardı. Kediyi köpekten yanaşamasın diye ızgaralı kümesi köpeklerin yanına koydum. Kediyi görünce bahçede saçmayı tüfeğe koyup ateş ettim. Kediyi öldürmek için ateş etmedim. Korkutmak için ateş ettim. 8 tane saçma isabet etmiş, 21 tane saçma vardı. Yoksa hepsi isabet ederdi. Kedi öldüğü için pişmanım, üzgünüm."

"KEDİM CİVCİV YA DA FARE YEMEZDİ”

Onur K.'den şikayetçi olduğunu belirten Veteriner Hekim Erol Bahattin Karagözoğlu ise, "Kedimiz 2 yaşındaydı. Kimse bana civcivleri yediğini söylemedi. Söyleselerdi ben önlemimi alırdım. Bu olay sanığın ilk vukuatı değil. Daha önce de zinciri koparan bir köpeği vurmaya kalkmıştı. Komşular araya girerek zor zapt etmişlerdi. Ben, evde otururken bir ses duydum. Trafo patladı zannettim. Pencereden baktığımda kedimin havada uçtuğunu gördüm. Sonra bacaklarından tutup kaçırırken gördüm ve müdahale etmek istedim. Kedim kanlar içerisindeydi, müdahale yapmak isterken 20-30 saniye içerisinde telef oldu. Bu olay bahçe kapımın eşiğinde meydana geldi. Hatta 'iyi ki yaptım' şeklinde söylemleri oldu. Kedim, sanığın bahçesine geçemez çünkü bahçesinde üç av köpeği serbest geziyor. Ayrıca otopsisinde de midesinde canlı yediğine dair bir emare bulunamadı. Kedim, civciv ya da fare yemezdi. Sadece kuru mama ve sütle beslerdim" şeklinde konuştu.