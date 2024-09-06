İntikam içinde bir aşk

NOW TV’de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı ‘Leyla’ dizisinden bir yeni tanıtım daha yayınlandı.

Kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı dizi, hikâyesiyle daha yayına girmeden merak uyandırıyor. Hilal Saral’ın yönetmenliğini yaptığı diziden yayınlanan 3. fragman, bir tarafta iki güçlü kadının birbiriyle mücadelesinin ve intikam oyunlarının sinyalini verirken diğer tarafta ise tüm bu savaşın ortasında yeşerecek büyük, masum bir aşkın ipuçlarını veriyor.

Yakında izleyicisiyle buluşacak ‘Leyla’yı bende merakla bekliyorum.

Yalı Çapkını’ndan ‘rekor’lu açılış

Star TV’de ekrana gelen ‘Yalı Çapkını’nın 3. sezonundan ilk tanıtımı yayınlandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolünü paylaştığı dizi, 74. bölümüyle 13 Eylül Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin su altındaki etkileyici sahneli fragmanı, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Yazımı kaleme aldığımda fragman yayınlanalı 15 saat olmuş ve 8.7 milyon izlenmişti. Tanıtımı yayınlandıktan sonra kısa süre içerisinde bu kadar çok izlenen bir diziyi ben hatırlamıyorum. Açıkçası, insanların diziyi bu kadar beklediğini hiç ama hiç tahmin etmiyordum. Buradan yola çıkarak OGM Pictures imzalı dizi, sezona rekor bir reytingle başlangıç yaparsa, şaşırmam.

Zaman atlamasıyla başlayacak ‘Yalı Çapkını’nda Seyran’ın hastalığı üzerinden 2 sene geçerken bu süreçte yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler yaşanacak.

‘Hakkı’ festival yolunda

Başrolünü usta oyuncu Bülent Emin Yarar’ın üstlendiği, Hikmet Kerem Özcan’ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi ‘Hakkı’, 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Almanya’daki 31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

Bülent Emin Yarar’ın yanı sıra Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerin de rol aldığı film, festivalin resmi seçkisi kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

‘Hakkı’, Ege’de dünya tarih mirası statüsündeki antik kentlerden birinin bulunduğu kasabada, ailesiyle kendi hâlinde bir yaşam süren Hakkı’nın evinin bahçesinde tarihî bir eser bulmasıyla değişen hayatını anlatıyor.