iOS 16 güncellemesi nasıl indirilir

iOS 16 güncellemesi ilk olarak bu yıl Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulmuştu. Yeni iOS ile, iPhone kullanıcıları diğer pek çok şeyin yanı sıra kilit ekranındaki öğelerin yazı tipini, rengini ve yerleşimini özelleştirecek.
iOS 16 NASIL İNDİRİLİR?
1- Cihazınız için iOS 16 piyasaya sürüldüğünde, Ayarlar uygulamasından indirebilirsiniz.
2- Bunu yapmak için Ayarlar'a gidin ve ardından Genel'e dokunun. Yazılım Güncellemesine basın ve ardından güncellemenin kontrol edilmesin bekleyin.
3- Eğer güncelleme size ulaştıysa, İndir ve Yükle'ye dokunun.
4- iOS 16’yı o anda indirmek veya daha sonra yüklemek için iki seçeneğiniz olacaktır. Tercihinize göre ikisinden birini seçebilirsiniz.
5- iOS16’yı yüklemeden önce, hiçbir dosyanın kaybolmadığından veya silinmediğinden emin olmak için iPhone'unuzun yedeğini almanızı öneriyoruz.
6- Apple iPhone'unuzu yedeklemek için Ayarlar > Adınız > iCloud > iCloud Yedekleme'ye gidin ve ardından Şimdi Yedekle'ye dokunun.
7- iCloud yedeğini almak için W-Fi 'Açık' olması gerektiğini unutmayın.
HANGİ İPHONE'LAR iOS 16 ALACAK?
İşte iOS 16 güncellemesini alacak veya iOS 16 ile çıkacak telefonlar:
iPhone 14
iPhone 14 Artı
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Maks
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Maks
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Maks
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Maks
iPhone XS
iPhone XS Maks
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Artı
iPhone SE (2. nesil veya üstü
HANGİ TELEFONLAR iOS 16 GÜNCELLEMESİ ALMIYOR?
iOS 16, 2017'den önce piyasaya sürülen iPhone'lar için yolun sonunu işaret ediyor.
iPhone 6S
iPhone 6S Artı
Birinci nesil iPhone SE
iPhone 7
iPhone 7 Artı
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