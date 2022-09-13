iOS 16 güncellemesi nasıl indirilir

iOS 16 güncellemesi ilk olarak bu yıl Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulmuştu. Yeni iOS ile, iPhone kullanıcıları diğer pek çok şeyin yanı sıra kilit ekranındaki öğelerin yazı tipini, rengini ve yerleşimini özelleştirecek.

iOS 16 NASIL İNDİRİLİR?

1- Cihazınız için iOS 16 piyasaya sürüldüğünde, Ayarlar uygulamasından indirebilirsiniz.

2- Bunu yapmak için Ayarlar'a gidin ve ardından Genel'e dokunun. Yazılım Güncellemesine basın ve ardından güncellemenin kontrol edilmesin bekleyin.

3- Eğer güncelleme size ulaştıysa, İndir ve Yükle'ye dokunun.

4- iOS 16’yı o anda indirmek veya daha sonra yüklemek için iki seçeneğiniz olacaktır. Tercihinize göre ikisinden birini seçebilirsiniz.

5- iOS16’yı yüklemeden önce, hiçbir dosyanın kaybolmadığından veya silinmediğinden emin olmak için iPhone'unuzun yedeğini almanızı öneriyoruz.

6- Apple iPhone'unuzu yedeklemek için Ayarlar > Adınız > iCloud > iCloud Yedekleme'ye gidin ve ardından Şimdi Yedekle'ye dokunun.

7- iCloud yedeğini almak için W-Fi 'Açık' olması gerektiğini unutmayın.

HANGİ İPHONE'LAR iOS 16 ALACAK?

İşte iOS 16 güncellemesini alacak veya iOS 16 ile çıkacak telefonlar:

iPhone 14

iPhone 14 Artı

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Maks

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Maks

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Maks

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Maks

iPhone XS

iPhone XS Maks

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Artı

iPhone SE (2. nesil veya üstü

HANGİ TELEFONLAR iOS 16 GÜNCELLEMESİ ALMIYOR?

iOS 16, 2017'den önce piyasaya sürülen iPhone'lar için yolun sonunu işaret ediyor.

iPhone 6S

iPhone 6S Artı

Birinci nesil iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Artı