iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor

iOS 17 ve Android 14 de yeni emojiler ekleneceği açıklandı. Listeye 6 tane emoji ekleneceği ve emojilerin görüntüleri paylaşıldı.

iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor

17 Temmuz Pazartesi günü Dünya Emoji Günü’nde yeni emoji haberleri gelmeye başladı.

6 emojide ekran görüntüsü paylaşıldı. Kullanıcıların yakında kullanımına sunulacak emojiler misket limonu, yatay hareket eden ‘hayır’ anlamında bir kafa, dikey hareket eden ‘evet’ anlamında bir kafa, efsanevi Phoenix kuşu, cinsiyetten bağımsız dört aile emojisi olarak tanımlandı.

İŞTE EMOJİLERİN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ:

qi.png

Bu emojilerle birlikte mevcut olan 3600’den fazla emoji sayısının da artırılması bekleniyor. Emoji 15.1’deki yeni emoji adaylarının listesi, çeşitli cilt tonlarını ve cinsiyet değişkenlerini hesaba kattığınızda genişliyor.

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