iPhone 14'ün fiyatları belli oldu

Önümüzdeki hafta etkinlik yaparak ürünlerini tanıtacak olan Apple’ın etkinlikte bazı ürünlerine yer vereceği ifade edilmişti. Gözler iPhone 14 serisine çevrilirken geçtiğimiz günlerde ürünlerin zamlı olarak satılacağı ifade edilmişti.

Apple bütün modellerde 100 dolarlık zam yapacaktı. Ancak fiyatlar netleşti.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre, Apple’ın ürünlere 100 dolarlık zam yapmayacağı ifade edildi.

Serinin en uygun fiyatlı modelinin iPhone 13 değil iPhone 14 olacağı ifade edildi.

İŞTE İPHONE 14 SERİSİNİN GÜNCEL FİYATLARI