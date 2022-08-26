iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu

Apple, 7 Eylül’de bir “Far Out” olarak isimlendirdiği basın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Teknoloji devi kullanıcılarına belirtildiği tarihte etkinlik yapacağını hazırladığı davetiyeleri göndererek duyurmaya başladı. Etkinlikte, yeni iPhone 14’ün tüm serisi tanıtılacak.

Gönderilmeye başlanan davetiye de “Apple Park’tan yayınlanan özel bir Apple Etkinliği için lütfen bize katılın. Apple.com’da çevrimiçi olarak izleyin.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aynı etkinlikte yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtılacağı aktarıldı. Apple’ın bu yıl yeni Mac ve iPad modellerinin hazırlandığı ifade edildi. Ancak bunların ayrı bir etkinlikte Ekim ayı içerisinde tanıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Son olarak, 7 Eylül etkinliği ile birlikte iPhone’lar için iOS’un yeni sürümünün yayınlanmasının beklendiği ifade edildi.