iPhone 15 ile iki yeni renk geliyor. Klasik renk artık üretilmeyecek

iPhone 6 ile hayatımıza gören gold rengi Apple'ın kararı ile artık üretilmeyecek.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Yaklaşan iPhone 15 Pro modellerinin yeni bir “Titan Grisi” rengiyle piyasaya çıkacağı söyleniyor. İsim %100 doğrulanmamış olsa da haber kaynağı rengin bir konseptini paylaştı ve aşağıda görebileceğiniz gibi, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan mevcut griden çok daha açık görünüyor.

Üretilecek olan Pro modellerinin çelik kasadan vazgeçeceği ve bunun yerine Titanyumdan yapılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Apple’ın yeni sürümle birlikte temel altın renginden vazgeçebileceğini ve yeni bir koyu mavi renk de sunabileceğini paylaştı. Kaynak, geleneksel gri ve gümüş renklerinin de sunulacağını da aktarıldı.