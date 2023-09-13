Eylül ayının sonunda Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 15 Pro Max yeni özellikleri ve renk seçeneğiyle ilgiliyle takip ediliyor. Apple iPhone 15 Pro Max’in teknik özellikleri ve kamerası araştırılıyor. Peki, iPhone 15 Pro Max özellikleri neler? Apple iPhone 15 Pro Max kamerası nasıl olacak?

Wonderlust etkinliği Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamaları ile başladı ve iPhone 15 ile yeni nesil Apple Watch tanıtım gerçekleşti. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max’e eklenen özellikleri iPhone Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Kaiann Drance anlattı.

iPhone 15'teki ilk değişiklik Dynamic Island'da. iPhone 15 ile Dynamic Island'a daha fazla özellik eklenmiş durumda. Artık maç sonuçlarından, uçuş planına kadar birçok şey buradan takip edilebilecek.

APPLE İPHONE 15 PRO MAX’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

- Super Retina XDR ekran

- 6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED

- 460 ppi yoğunlukta 2796 x 1290 piksel çözünürlük

iPhone15 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde, ekran diyagonal olarak 6.69 inçtir.

- Dynamic Island

- HDR ekran

- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

- A17 Pro çip

- TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

APPLE İPHONE 15 PRO MAX KAMERA

- 48 MP Ana kamera: 24 mm, ƒ/1.78 diyafram, ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, %100 Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP)

- 12 MP Ultra Geniş kamera: 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, %100 Focus Pixels

- 12 MP 2 kat Telefoto (dört pikselli sensör aracılığıyla): 48 mm, ƒ/1.78 diyafram, ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, %100 Focus Pixels

- 12 MP 5 kat Telefoto: 120 mm, ƒ/2.8 diyafram, 3D sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu ve otomatik netleme, tetraprizma tasarım

- 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kat optik zoom aralığı

- 25 kata kadar dijital zoom