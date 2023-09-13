iPhone 15 tanıtıldı: Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi.

iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9'u da kullanıcılar ile buluşturdu.

Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve Türkiye fiyatı belli oldu.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN İPHONE 15 AİLESİ

iPhone 14'lere göre ekstra bir değişim göremediğimiz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a karşılık iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max özellikle kamera tarafında önemli değişimlere sahne oldu.

Sızıntılarda söylendiği gibi USB-C bağlantısına kavuşan iPhone 15'ler, aynı zamanda yeni eylem düğmesiyle karşımıza çıktılar. Yenilenen renklerle daha da pastelleşen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine ek olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max tarafında titanyuma geçildi. Çok renkli olmayan 'pro' takısına sahip modeller, özellikle A17 Pro Bionic işlemcisiyle ve kamera tarafında yapabildikleriyle adından söz ettirecek.

Apple premium segment iki modelinde ekran çentiğini kaldırmıştı, burada maksimum ulaşılan parlaklık ve ekran yoğunluğu artıyor.

iPhone 15 beklendiği gibi 6.1 inç XDR OLED ekrana,

iPhone 15 Plus, 6.7 inç XDR OLED ekrana,

iPhone 15 Pro, 6.1 XDR OLED ekrana,

iPhone 15 Pro Max 6.7 inç XDR OLED ekrana sahip olarak geliyor.

Apple iPhone 14 serisine kıyasla standart modeller ile premium modeller arasındaki uçurumu daha da artırmayı başarmış. Bu kapsamda 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde, her zaman açık ekran yer alırken, A17 Pro Bionic işlemci tercih edilmiş durumda. 15 ve 16 Plus için geliştirilmiş bir A16 Bionic işlemci kullanılmış.

Telefonların tamamında kaza algılama özelliği ve uydu bağlantı desteği yer alıyor. Uydu bağlantısı daha önce de hatırlayacağımız gibi acil durumlarda kullanılmak üzere geliştirildi. ABD özelinde fiziksel SIM yuvasını kaldıran ve iPhone'ların sadece eSIM ile çalışacağını söyleyen Apple, diğer ülkelerde bu uygulamayı daha sürdürecek gibi duruyor.

Gelelim kamera tarafına standart modeller olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ultra geniş açı ve geniş açı olmak üzere iki kamera sistemi var. Arkadaki kameralar yükseltilerek 48 Megapiksele ve ön kamera da artık 48 Megapiksele çıktı.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde tercih edilen 5. sınıf titanyum ile daha sağlam bir iPhone vadediliyor. Yalnızca pro modeller için gelen 'eylem düğmesi' özelleştirilebiliyor. Bu tuş temelde ilk basıldığında telefonu sessize alabiliyor. İstenirse kamerayı açıyor ya da ses kaydı alabiliyor.

Apple, USB 3 destekli hale getirdiği yeni iPhone'u USB-C ile kullanıcıyla buluşturuyor.

iPhone 15 Pro için 24mm, 28mm ve 35mm gibi üç farklı odak seçeneği sunuluyor. 12 MP olan telefoto kamerada 3x optik yakınlaştırma var. iPhone 15 Pro Max'te ise 12 MP'lik periskop temelli telefoto kamera yer alıyor ve optik yakınlaştırma 5x'e kadar çıkıyor.

IPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak.



Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

IPHONE 15 NE KADARA SATILACAK?

iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı duyuruldu.



iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 dolar olacağı duyuruldu.

IPHONE 15 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 15:

iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL