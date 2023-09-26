iPhone 15 tek bir hareketle paramparça oldu. 94 bin lira çöpe gitti

Titanyum kaplama yapısı ile bilinen ve son dönemlerin 'en lüksü' olarak tanımlanan iPhone 15 Pro Max, iddialara göre daha sağlam ve şık hale getiriyordu. Ancak cihaza yapılan bükülme testinde Türkiye'de 94 bin TL'ye satılacak olan iPhone 15 Pro Max, tek bir hamle ile bükülüyor ve paramparça oluyor.

iPHONE 15 PRO MAX BÜKÜLME TESTİNDEN SINIFTA KALDI

JerryRigEverthing isimli YouTube kanalı, bu ay tanıtılan iPhone 15 serisine yönelik bir video hazırladı.

Burada iPhone 15 Pro Max'i bükülme testine sokan Jerry, telefonu kavrayıp tek bir hamlede büküyor. Telefon saniyeler içinde çıtırdayarak parçalanıyor ve aslında çok da dayanıklı bir yapı üzerine inşa edilmediğini kanıtlıyor.

Videoda sadece en üst modele değil pro takısına sahip modele de benzer bir bükülme testi yapılıyor. iPhone 15 Pro da ise bu tarz bir sorun olmuyor. Yalnızca iPhone 15 Pro Max modelinde karşılaşılan bu durumun sebebi henüz bilinmiyor.