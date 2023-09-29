iPhone 15 kuyruğunda bekleyen vatandaş ‘enayi’ diyenlere kızdı: 90 bin liraya hazır müşterim var

Apple’ın yeni modeli iPhone için vatandaşlar mağazalar önünde geceden sıraya girdi. Sıradaki bir vatandaş ise kendisine ‘enayi’ diyenlere “Ben ticari amaçla bekliyorum. 90 bin liraya hazır müşterim var” dedi.

KAYNAK: DHA
iPhone 15 kuyruğunda bekleyen vatandaş ‘enayi’ diyenlere kızdı: 90 bin liraya hazır müşterim var

Apple’ın merakla beklenen iPhone serisi bugün ülkemizde satışa sunuldu.

Vatandaşlar, İstanbul’da birçok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak geceden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi. Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazanın önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi.

"90 BİN LİRAYA HAZIR MÜŞTERİM VAR"

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç "Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 lira koyduk, 40 lira para kazandık geçen sene. 40 bin liranın para olduğu zaman, ben yatırımcıyım arkadaşlarımı topladım adam başı bir iki tane alacağız abi 10 lira koysak 8 tane alsak 80 bin lira yapıyor, 80 bin lira kim kazanıyor? 10 satıyorum 1 tane bana kalıyor. Ben teknoloji bağımlısı değilim kullanıyorum. Müşterilerime teşekkür ediyorum ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep talep karşılanmıyor kara borsaya düşüyor 76-77 liradan satacaklar, ben 85-86 liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var" dedi.

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